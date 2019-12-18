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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Суд Ставрополя продлил арест двум фигурантам дела экс-сенатора Арашукова

Под стражей Беслан Арашуков и Ахмед Коцба будут находиться до 22 марта 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Ставрополя продлил на три месяца срок содержания под стражей двум фигурантам дела экс-сенатора Рауфа Арашукова - его двоюродному брату Беслану Арашукову и бывшему замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеду Коцбе. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

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"Срок содержания под стражей продлен на три месяца, а всего до пяти месяцев, сроком до 22 марта 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Ахмеда Коцбу задержали в октябре 2019 года, он подозревается в организации преступного сообщества, а также присвоении и растрате. Коцба был замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь", сотрудником компании также был арестованный родственник отца бывшего сенатора - Беслан Арашуков.

В среду в СК РФ сообщили о задержании еще четырех человек по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе - метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", вносивших изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий. Подозреваемых доставили в Москву, одного из них арестовали, ходатайства об аресте еще троих направлены в суд.

Теги
РоссияАрашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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