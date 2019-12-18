СК возбудил дело после гибели находившегося под следствием тамбовского вице-губернатора

"Обстоятельства гибели бывшего чиновника [Глеба Чулкова] устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

ТАМБОВ, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием. Об этом ТАСС в среду сообщила старший помощник руководителя следственное управление СК по Тамбовской области Елена Кярсна.

В качестве одной из причин смерти чиновника рассматривается версия о его доведении до самоубийства.

Ранее родственники Чулкова направили обращение к депутату Госдумы Вячеславу Лысакову, заявив о вероятном доведении вице-губернатора до самоубийства, в том числе через давление силовиков на его семью. Парламентарий перенаправил эту информацию в Генпрокуратуру, СК РФ и службу собственной безопасности МВД.

Чулков погиб утром 8 декабря, упав из окна квартиры на пятом этаже. Сразу после этого СК начал процессуальную проверку.

Чулков был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", который является государственной собственностью. Ему вменялась ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). По решению суда вице-губернатор был помещен под домашний арест. В 2008 году Чулков был назначен на должность заместителя главы администрации области, до этого он возглавлял комитет по управлению имуществом Тамбовской области.