В Саратове сотрудника театра оштрафовали после гибели худрука, упавшего со сцены

Ошерова госпитализировали в июне этого года после падения на репетиции со сцены. Он умер через 10 дней после инцинента, не приходя в сознание. Позже Гострудинспекция Саратовской области возбудила административное дело по факту нарушения норм охраны труда в ТЮЗе, материалы расследования были переданы в органы следствия.

"Доказательства признаны судом достаточными для применения меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 32-летнего работника театра, обвиняемого по статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что в обязанности начальника монтировочного цеха входило обеспечение правил технической эксплуатации оборудования сцены. Но мужчина, чтобы ускорить работу подъемно-опускных площадок сцены, снял защитные ограждения, чем создал прямую угрозу безопасности жизни и здоровью сотрудников театра.

"Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него прекращено уголовное преследование и применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

Юрий Петрович Ошеров родился в 1942 году. Главным режиссером Саратовского ТЮЗа он был назначен в 1995 году, с 2007 года являлся художественным руководителем театра. Саратовский ТЮЗ - старейший в мире профессиональный театр для детей, он открылся 4 октября 1918 года.