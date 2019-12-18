Суд отказал в исключении экспертизы по делу Серебренникова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, проведенной следствием и подтвердившей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС.

"В удовлетворении ходатайства защиты об исключении доказательств отказать", - огласила решение судья.

Защита попросила об исключении из дела первой экспертизы на заседании в среду, сославшись на ряд нарушений при ее проведении, в частности на использование экспертами недопустимых доказательств.

Всего по делу проведено две экспертизы - первая на стадии следствия подтвердила факт хищений, вторая, назначенная судом, опровергла хищения.

Ранее о назначении третьей экспертизы по делу и исключении второй попросило государственное обвинение. Гособвинение посчитало экспертов, проводивших вторую экспертизу, ангажированными и попросило признать ее выводы недопустимым доказательством и провести третью экспертизу. Ходатайство государственного обвинения будет рассмотрено Мещанским судом в четверг.

О деле "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" в отношении Серебренникова, продюсеров Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум Мещанский суд начал рассматривать 25 октября 2018 года. По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Районный суд ранее решил вернуть дело прокурору. Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на повторное рассмотрение.