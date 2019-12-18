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ФСИН примет персональные решения к сотрудникам за ячейку террористов в колонии в Калмыкии

В террористическое сообщество были втянуты более 100 осужденных

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Террористическое сообщество, куда были втянуты более 100 осужденных в колонии строгого режима в поселке Яшкуль в Калмыкии, было выявлено сотрудниками ФСИН. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

"В результате проводимых оперативных мероприятий сотрудниками ФСИН России на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия было выявлено террористическое сообщество. Все наработанные сотрудниками ФСИН России материалы были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - отметили в пресс-бюро. После этого Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, оперативное сопровождение которого осуществляли сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН России.

"В настоящее время ФСИН России также проводит служебную проверку в отношении сотрудников учреждения, по результатам которой будут приняты персональные решения, а виновных привлекут к ответственности", - подчеркнули в ведомстве.

Изучить ситуацию в исправительной колонии намерена и Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) по обеспечению прав человека в местах принудительного содержания Республики Калмыкия, сообщила ТАСС председатель ОНК Елена Крылова. "Мы изучим ситуацию. Определимся с тем, что действительно там происходило, после чего выработаем определенный пакет мероприятий. У нас планируется выезд с посещением исправительного учреждения и встреча с заключенными", - сказала Крылова ТАСС, добавив, что жалоб и обращений, связанных с вовлечением заключенных в террористическую организацию, из исправительного учреждения в комиссию не поступало.

Как сообщила ранее представитель СК Светлана Петренко, по данным следствия, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия уроженец Дагестана с 2013 года создал в калмыцкой колонии террористическое сообщество, куда с 2013 года вовлекли более 100 осужденных (сама колония рассчитана на содержание 625 осужденных). Большая часть из установленных членов сообщества продолжала оставаться в колонии. Вместе с тем СК совместно с ФСБ, ФСИН и МВД проведены обыски в Дагестане, Кабардино-Балкарии, в Краснодарском крае и Волгоградской области по местам жительства подозреваемых и их близких родственников. В Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области были задержаны пятеро подозреваемых по делу. По данным СК, руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам террористического сообщества. Обыски прошли также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН по Калмыкии.

Колония строгого режима №2 была создана в конце 1960-х годов на ферме совхоза "Кировский", с 1977 года ставшей поселком Яшкуль. С 1988 года она была реорганизована в лечебно-трудовой профилакторий для хронических алкоголиков - мужчин, ранее неоднократно отбывавших наказание в местах лишения свободы, а с 1994 года вновь была реорганизована в колонию строгого режима.

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