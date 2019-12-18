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Бастрыкин передал дело бизнесмена Стрельцова в главк СК по СКФО

Некоторые СМИ сообщали, что Федор Стрельцов мог быть управляющим активами банды Цапка

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в отношении бизнесмена Федора Стрельцова, обвиняемого в ряде экономических преступлений, в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом сообщила журналистам представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело в отношении Федора Стрельцова, возбужденное следственным управлением СК России по Ростовской области, передано для дальнейшего тщательного расследования в Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу", - сообщила Петренко.

Она отметила, что СМИ неоднократно озвучивали данные о противоправной деятельности Стрельцова, которого журналисты называют "серым кардиналом Цапков, не участвовавшим в кровавых расправах" и "финансистом по прозвищу Федя Обнал". Также в ряде СМИ ранее сообщалось, что Стрельцов мог быть управляющим активами банды Цапка. "Вместе с тем отмечалось давление, оказываемое на потерпевших и свидетелей преступлений, что, безусловно, сказывается на ходе предварительного следствия. Учитывая все обстоятельства, при которых совершались преступления, опасения потерпевших и свидетелей, а также личности отдельных фигурантов уголовного дела, Александр Бастрыкин поручил следователям СК России Северо-Кавказского федерального округа принять уголовное дело к своему производству", - добавила представитель СК.

По данным следствия, Стрельцов с семью соучастниками на протяжении нескольких лет совершил экономические преступления в отношении предпринимателей. Ущерб от их действий превысил 1 млрд рублей. В зависимости от роли каждого в их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), ст. 309 УК РФ ("Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу"), ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта"). Сам Стрельцов скрылся и был объявлен в международный розыск. "Известно, что он может находиться на территории Украины", - добавила Петренко.

Дело Стрельцова

Из имеющихся в распоряжении ТАСС показаний свидетелей по уголовному делу в отношении супруги Федора Стрельцова Светланы следует, что Стрельцов имел деловые связи с главарями банды Цапков в период, когда организованная преступная группа орудовала в станице Кущевской Краснодарского края, а после окончания расследования дела банды получил полный контроль за частью активов и предприятий, принадлежащих семье главаря банды Сергея Цапка. Стрельцов является владельцем ООО "Агрокомплекс Кущевский", под контролем которого находятся крупные сельскохозяйственные активы на севере Кубани, предприятие находится в стадии банкротства, назначен конкурсный управляющий.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевская с 1998-го по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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