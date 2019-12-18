Полиция задержала в Москве участницу Pussy Riot Марию Алехину

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за несанкционированную акцию на Большом Каменном мосту. Как сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев, ее везут в отделение полиции "Якиманка".

"Да, подтверждаю, она задержана. Сейчас туда направляюсь", - сказал Соловьев, отвечая на вопрос, действительно ли Алехину задержала полиция и везет в отдел ОВД "Якиманка".

Адвокат добавил, что оперативники полиции объяснили задержание участием Алехиной в акции на Большом Каменном мосту 14 ноября, когда на нем вывесили плакат.