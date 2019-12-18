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Главный акушер Армении задержан по подозрению в организации незаконных усыновлений

Вместе с Размиком Абрамяном следователи задержали замдиректора и руководителя Ереванского детского дома

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Директор Республиканского института репродуктивной медицины, перинатологии, акушерства и гинекологии Армении, главный акушер-гинеколог страны Размик Абрамян, замдиректора Аршак Джерджерян и руководитель Ереванского детского дома Лиана Карапетян задержаны Следственным комитетом (СК) по подозрению в организации незаконного усыновления детей иностранными гражданами. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Главное управление по расследованию особо важных дел СК Армении задержало Абрамяна, Джерджеряна и Карапетян по подозрению в организации незаконных усыновлений детей иностранными гражданами путем незаконного разлучения их с родителями", - говорится в сообщении ведомства.

Размик Абрамян - один из самых известных врачей в стране, с 1997 года является главным акушером-гинекологом Армении.

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Армения
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