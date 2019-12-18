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В Домодедово задержали 40 граждан Израиля

В израильском посольстве отметили, что пока не знают причины задержания
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Посольство Израиля в Москве не знает, по какой причине 40 граждан еврейского государства были задержаны в московском аэропорту Домодедово, но выражает надежду на скорейшее разрешение ситуации. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии.

"Мы не знаем, по какой причине 40 граждан Израиля были задержаны, и надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится и их пропустят. Рейс был из Израиля, по какой причине их задержали, мы не знаем, - сообщили ТАСС в посольстве страны в РФ. - Рейс был из Тель-Авива в Москву".

При этом в диппредставительстве отметили, что Израиль и РФ заинтересованы в развитии взаимного туризма.

Как в свою очередь сообщила газета Times of Israel, в среду в аэропорту Домодедово были задержаны 46 граждан страны. Они прибыли в Россию рейсом израильской авиакомпании El Al. Задержанным было отказано во въезде на территорию РФ.

Теги
РоссияИзраиль
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