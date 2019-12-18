Материалы о деле против экс-губернатора Дубровского направили на новую проверку

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Материалы о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского направлены на дополнительную проверку, сообщил в среду ТАСС его адвокат Рустам Курмаев.

"Действительно, после отмены о возбуждении уголовного дела материалы направили в ГУЭП и ПК МВД на дополнительную проверку, а дальше они [материалы] спустились в Челябинскую область", - сказал защитник.

При этом адвокат считает, что правоохранительные органы по результатам новой проверки "скорее всего" уже вынесли отказное постановление. "Либо уже там его вынесли, либо, мы считаем, должно быть вынесено отказное постановление, потому что состава [преступления] там нет", - отметил Курмаев.

Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По словам Трунова, следствие оценивало ущерб более чем в 20 млрд рублей.

Адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил тогда ТАСС, что бывший губернатор не был уведомлен о возбуждении дела. Позднее Курмаев сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела отменено Следственным департаментом МВД.

Борис Дубровский с 2011 года по 2014 год был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. С января 2014 года возглавлял Челябинскую область, в марте этого года президент России Владимир Путин принял его отставку.

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