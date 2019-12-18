В посольстве Израиля сообщили, что 17 декабря в Россию не пустили восемь израильтян

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Восемь израильтян, прибывших в Россию через аэропорт Шереметьево, не пустили в страну во вторник. Об этом сообщил в среду ТАСС первый секретарь политического отдела посольства Израиля Йосеф Зильберман.

"Сегодня в Домодедово были около 46 человек задержаны. В Шереметьево вчера восемь человек задержали. Эти восемь человек были отправлены обратно в Израиль", - сказал он.

Отвечая на вопрос о причине задержания израильских граждан, представитель посольства сказал, что, по данным дипмиссии, проблема могла быть в визах. "Как мы поняли, проблема была в визах. Это было решение российских властей. Они решили задержать и выслать [израильских граждан] после этого", - сказал он.