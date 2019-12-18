{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главный архитектор Махачкалы получил 4,5 года условно за превышение полномочий

Магомедрасул Гитинов незаконно выдал застройщикам документацию на строительство многоквартирных домов на земельных участках, находящихся в зоне индивидуальной жилой застройки

МАХАЧКАЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы признал главного архитектора города Магомедрасула Гитинова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4,5 года лишения свободы условно. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"Суд признал Гитинова виновным в совершении трех эпизодов превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286, п. "в" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений, ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать государственные должности сроком на три года. В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Гитинову наказание считается условным с установлением ему испытательного срока на три года", - сообщил представитель суда.

По его словам, при назначении наказания суд отнес к смягчающим обстоятельствам участие Гитинова в боевых действиях и награждение его орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". "Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено", - отметил собеседник.

Главный архитектор Махачкалы обвинялся в превышении должностных полномочий. Установлено, что в 2014-2017 годах он незаконно выдал застройщикам градостроительную документацию на строительство многоквартирных жилых домов на земельных участках, расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки. Кроме того, в 2015 году он выдал двум застройщикам градостроительные планы, в одном из которых указал заведомо ложные сведения о площади земельного участка, а в другом - умышленно не отразил сведения о расположенном на земельном участке пятиэтажном жилом доме и об имеющихся ограничениях в использовании этого участка из-за его расположения в санитарно-защитной зоне закрытого кладбища. В последующем он согласовал проекты строительства многоквартирных домов на этих участках.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой в Карелии
В результате аварии погиб человек, еще четверо пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС