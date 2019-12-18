Главный архитектор Махачкалы получил 4,5 года условно за превышение полномочий

МАХАЧКАЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы признал главного архитектора города Магомедрасула Гитинова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4,5 года лишения свободы условно. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"Суд признал Гитинова виновным в совершении трех эпизодов превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286, п. "в" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений, ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать государственные должности сроком на три года. В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Гитинову наказание считается условным с установлением ему испытательного срока на три года", - сообщил представитель суда.

По его словам, при назначении наказания суд отнес к смягчающим обстоятельствам участие Гитинова в боевых действиях и награждение его орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". "Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено", - отметил собеседник.

Главный архитектор Махачкалы обвинялся в превышении должностных полномочий. Установлено, что в 2014-2017 годах он незаконно выдал застройщикам градостроительную документацию на строительство многоквартирных жилых домов на земельных участках, расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки. Кроме того, в 2015 году он выдал двум застройщикам градостроительные планы, в одном из которых указал заведомо ложные сведения о площади земельного участка, а в другом - умышленно не отразил сведения о расположенном на земельном участке пятиэтажном жилом доме и об имеющихся ограничениях в использовании этого участка из-за его расположения в санитарно-защитной зоне закрытого кладбища. В последующем он согласовал проекты строительства многоквартирных домов на этих участках.