{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: задержанным в Домодедово гражданам Израиля разрешили въезд в Россию

По данным радио Kan, опрос пассажиров и проверки заняли более двух часов, после чего все они были допущены на территорию России

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Российские власти разрешили въезд в страну нескольким десяткам израильтян, которые 18 декабря были задержаны для проверки на паспортном контроле после прибытия в аэропорт Домодедово рейсом израильской авиакомпании El Al. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

По информации радиостанции, опрос пассажиров и проверки заняли более двух часов, после чего все они были допущены на российскую территорию.

В посольстве Израиля в Москве ранее в среду сообщили ТАСС, что не располагают информацией о том, по какой причине 40 граждан еврейского государства были задержаны в Домодедово, но выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации. Секретарь политического отдела посольства Израиля Йосеф Зильберман уточнил ТАСС, что в аэропорту Домодедово в среду задержали "около 46 человек", а во вторник еще восемь граждан еврейского государства были задержаны в Шереметьево. Последних, по его словам, отправили обратно в Израиль.

Теги
РоссияИзраиль
Реклама на ТАСС
Суд отпустил под домашний арест экс-главу филиала столичного роддома Марину Сармосян
Ранее четыре потерпевших заявили, что в результате родов дети получили серьезные травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС