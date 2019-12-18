СМИ: задержанным в Домодедово гражданам Израиля разрешили въезд в Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Российские власти разрешили въезд в страну нескольким десяткам израильтян, которые 18 декабря были задержаны для проверки на паспортном контроле после прибытия в аэропорт Домодедово рейсом израильской авиакомпании El Al. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

По информации радиостанции, опрос пассажиров и проверки заняли более двух часов, после чего все они были допущены на российскую территорию.

В посольстве Израиля в Москве ранее в среду сообщили ТАСС, что не располагают информацией о том, по какой причине 40 граждан еврейского государства были задержаны в Домодедово, но выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации. Секретарь политического отдела посольства Израиля Йосеф Зильберман уточнил ТАСС, что в аэропорту Домодедово в среду задержали "около 46 человек", а во вторник еще восемь граждан еврейского государства были задержаны в Шереметьево. Последних, по его словам, отправили обратно в Израиль.