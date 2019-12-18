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Администрация Орла задолжала поставщикам школьного питания 190 млн рублей

Представители администрации заключили контракты с поставщиками, несмотря на отсутствие средств в бюджете

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела против руководителей администрации города Орла, которые задолжали поставщиками школьного питания более 190 млн рублей, сообщается в среду на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждены уголовные дела по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами администрации города Орла по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018-2019 годах должностные лица из числа руководства администрации города Орла позволили заключить между школами и поставщиками продуктов питания контракты, несмотря на отсутствие в бюджете необходимого финансирования. В связи с чем перед предприятиями и предпринимателями образовалась задолженность в размере 190 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Теги
РоссияОрловская область
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