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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Суд арестовал трех фигурантов дела о хищении газа, по которому проходят Арашуковы

Они останутся под стражей до 17 февраля

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 17 февраля трех сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", которые проходят по делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын - бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Игорю Дубинину, Ренату Загирову и Сергею Шосткину, которые проходят по этому делу, избрана мера пресечения до 17 февраля 2020 года", - сказала она. Морозова отметила, что Шосткин подозревается по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения"). Дубинину уже предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу о хищении газа задержаны четверо метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", вносивших изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные денежные средства за поставленный без учета и похищенный преступным сообществом природный газ.

Речь идет об инженере-метрологе Юрии Акуличе, который действовал под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева, инженере-метрологе Игоре Дубинине, работавшем под руководством обвиняемого Алана Кятова, а также Ренате Загирове и Сергее Шосткине, которые работали под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева.

В новость была внесена правка (21:01 мск) – передается с уточнением срока ареста - до 17 февраля.

Теги
РоссияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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