Суд отпустил под домашний арест экс-главу филиала столичного роддома Марину Сармосян

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест бывшей заведующей филиалом московского родильного дома номер 27 Марине Сармосян по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказали в пресс-службе. Срок домашнего ареста - до 6 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в отношении врача возбуждено уголовное дело по статьям 293 ("Халатность") и 238 ("Оказание услуг, не отвевающих требованиям безопасности") УК РФ. Уголовное дело было возбуждено по заявлениям четырех потерпевших, которым было отказано в проведении кесарева сечения, в результате новорожденные дети были травмированы при родах. Вл время следствия запланированы в том числе экспертизы и очные ставки. Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК по Москве.

Департамент здравоохранения Москвы 6 декабря сообщил, что по результатам внутренней служебной проверки, проведенной в связи с многочисленными жалобами пациентов, принято решение об увольнении руководства роддома номер 27 Сармосян, а также заведующих всех отделений.

Ранее в ряде соцсетей широкое обсуждение получила публикация рожавшей в этом роддоме женщины. По ее словам, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за врачебных ошибок, в том числе передозировки обезболивающими и применения ряда агрессивных тактик, включая выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, он выжил, но остался инвалидом.

В новость были внесены изменения (21:18 мск) - приводится информация о сроке домашнего ареста во 2-м абзаце.