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В Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,0

Жертв и разрушений нет

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на границе Адыгеи и Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в среду.

"От оперативного дежурного сейсмологической станции города Анапа поступило сообщение о сейсмической активности. Эпицентр находился в точке с координатами 43, 96. СШ и 39. 89. ВД в районе поселка Гузерипель Республики Адыгея, магнитудой около 4 условных единиц на глубине 10 км", - сообщили в пресс-службе.

По информации оперативных дежурных ЕДДС приграничных муниципальных образований (Туапсинский район и город Сочи), толчки не ощущались, жалоб от населения не поступало, объекты экономики работают в штатном режиме.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, разрушений и жертв на территории республики не обнаружено.

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РоссияАдыгея
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