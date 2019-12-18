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Два человека погибли в ДТП на севере Петербурга

Еще двое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в среду вечером в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В результате погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"Около 18:20, в Выборгском районе, водитель, управляя автомобилем Ford, двигаясь в попутном направлении, совершил столкновение автомобилем Lada Priora. От удара Lada Priora совершает наезд на бордюрный камень, а Ford выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo, - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир Ford скончались на месте, еще один пассажир получил травмы средней степени тяжести. Мужчина, который был за рулем Volvo, в госпитализирован крайне тяжелом состоянии.

Оперативники устанавливают все обстоятельства аварии.

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