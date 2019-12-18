Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с автобусом и автомобилем в Карелии возросло до 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 13 человек", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в среду водитель автомобиля Nissan пошел на обгон двух большегрузов, завершить его не успел, вернулся на свою полосу, при этом не справился с управлением и автомобиль ударило об отбойник и затем отбросило на проезжающий мимо автобус. Водитель Nissan умер в машине скорой помощи. По предварительным данным, в автобусе находились 15 пассажиров.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются.