{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек

Водитель столкнувшейся с автобусом легковушки умер в машине скорой помощи
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с автобусом и автомобилем в Карелии возросло до 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 13 человек", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в среду водитель автомобиля Nissan пошел на обгон двух большегрузов, завершить его не успел, вернулся на свою полосу, при этом не справился с управлением и автомобиль ударило об отбойник и затем отбросило на проезжающий мимо автобус. Водитель Nissan умер в машине скорой помощи. По предварительным данным, в автобусе находились 15 пассажиров.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются.

Теги
РоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Два человека погибли в ДТП на севере Петербурга
Еще двое пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС