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Скрывшийся с места ДТП в Кинешме водитель признался в смертельном наезде на ребенка

Маму девочки госпитализировали с различными травмами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Полиция Кинешмы Ивановской области допрашивает водителя, который, предположительно, сбил на пешеходном переходе женщину с 9-летней дочерью и скрылся с места ДТП. В результате случившегося девочка погибла, сообщила ТАСС представитель УМВД по региону Ирина Лебедева.

"Во время осмотра брошенного автомобиля к сотрудникам полиции подошла супружеская пара, заявив, что машина принадлежит им. По их словам, в момент смертельного ДТП они находились в ней, при этом автомобилем управлял супруг 1974 года рождения. Сейчас эта информация проверяется, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказала Лебедева.

Авария произошла в среду вечером на улице Горького города Кинешмы, когда женщина с 9-летней дочерью переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок погиб, мама девочки получила различные травмы и была госпитализирована.

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РоссияИвановская область
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