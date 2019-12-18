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СМИ: в Монреале пять подростков пострадали в ДТП

Инцидент произошел на одной из оживленных улиц города

ОТТАВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пять подростков госпитализированы в результате автомобильной аварии, которая произошла в Монреале. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел на одной из оживленных улиц. Прибывшие на место аварии спасатели обнаружили пять подростков в возрасте 16 и 17 лет зажатыми в искореженном автомобиле. Их сумели вытащить с применением спецсредств. Пострадавшие доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается.

Также пока нет информации относительно обстоятельств аварии. Известно, что в ДТП попал лишь один автомобиль.

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Канада
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