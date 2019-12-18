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В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за угрозы минирования

На время проверки поступивших угроз детей разместили в расположенных по соседству зданиях соцобъектов
Описание
© Ростислав Кошелев/ТАСС

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 35 детских садов в Хабаровске, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации в четверг.

Ранее источник в силовых структурах региона сообщал о поступлении угроз в более чем десять дошкольных учреждений. По словам собеседника, угрозы направили по электронной почте.

"Сообщения о минировании поступили в 35 детских садов в Хабаровске и продолжают поступать. Детей эвакуируют и размещают в соседних зданиях, в соцобъектах", - сказал представитель пресс-службы.

В администрации Комсомольска-на-Амуре информировали, что сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в один детский сад, детей выводят.

В новость внесены изменения (03:09 мск) - добавлены подробности.

Теги
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