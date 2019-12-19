В Мексике неизвестный совершил разбойное нападение на детский сад

МЕХИКО, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженный мужчина в среду совершил разбойное нападение на детский сад в городе Гомес-Паласио в штате Дуранго на северо-западе Мексики. Об этом сообщил телеканал Televisa.

Преступник, угрожая расправой, заставил двух воспитательниц отвести его в административное помещение, где находились их коллеги и руководство учреждения. Злоумышленник отобрал у них кошельки, мобильные телефоны и ценные вещи, после чего скрылся. Задержать его по горячим следам не удалось. Сведений о пострадавших среди детей или сотрудников учреждения не поступало.