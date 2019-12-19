СК Камчатки начал проверку после смерти пациента в больнице из-за нехватки расходников

ТАСС, 19 декабря. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю начало проверку информации СМИ о нехватке коронарных микропроводников в Региональном сосудистом центре Петропавловска-Камчатского, из-за которой умер 71-летний пациент, сообщается в четверг на сайте ведомства.

Информацию опубликовало накануне издание "КАМ24" со ссылкой на представителя сосудистого центра.

"По предварительным данным, 17 декабря 2019 года 71-летний пенсионер поступил в Региональный сосудистый центр Петропавловска-Камчатского с инфарктом миокарда, ему должны были провести экстренную операцию на сердце. Однако в связи с отсутствием в учреждении достаточного количества медицинских материалов операция была отложена", - говорится в сообщении.

Следственным отделом инициировано проведение процессуальной проверки в связи со смертью пациента. В рамках проверки следователи проверят информацию журналистов и установят все обстоятельства произошедшего.