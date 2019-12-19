Сотрудник American Airlines признался в попытке повредить системы самолета

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Технический сотрудник авиакомпании American Airlines, подозреваемый в связях с террористами, в среду признал вину в федеральном суде Южного округа штата Флорида в попытке спровоцировать неполадки в работе оборудования пассажирского самолета. Об этом сообщила газета The Miami Herald.

"Я признаю вину", - сказал 60-летний Абдель Маджид Маруф Ахмед Алани, который работал в American Airlines около 30 лет. Он является натурализованным гражданином США иракского происхождения. Приговор будет объявлен 4 марта 2020 года.

В ходе разбирательства Алани согласился на сделку со следствием. Прокуратура обязалась не требовать более строгого наказания, чем тюремное заключение продолжительностью более трех лет. Первоначально Алани могло грозить заключение продолжительностью до 20 лет.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 17 июля 2019 года, когда пилот лайнера, который должен был вылететь из Майами (штат Флорида) на Багамские острова, обнаружил неполадки в работе систем, контролирующих поступление информации о скорости движения воздушного судна и других показателях. Было принято решение прекратить взлет. На борту находились 150 пассажиров.

Следователи, просмотрев записи с камер наблюдения, установили, что указанные системы вывел из строя именно Алани. Специалист на допросе признался, что создал помехи в работе бортового оборудования, поскольку считал слишком маленькой оплату, которую получал в компании. Алани якобы надеялся, что ему заплатят дополнительно за сверхурочную работу по устранению неполадок, которые он сам же и создал. Сотрудник подчеркивал, что не стремился спровоцировать авиакатастрофу.

Алани не были предъявлены обвинения в попытке организации террористического акта. Вместе с тем, представители прокуратуры во время процесса допускали, что он может быть связан с террористами. Как подчеркивала сторона обвинения, Алани говорил коллегам, что его брат является боевиком террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Следователи ФБР отмечали, что Алани в марте 2019 года посещал Ирак, а позже перевел кому-то, находящемуся в этой стране, $700. По данным прокуратуры, с помощью телефона Алани была загружена и позже отправлена другому человеку видеозапись, которую ранее распространило ИГ.