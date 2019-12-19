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Управление хабаровской администрации эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Более 80 сотрудников управления разместили в здании ближайшего кинотеатра

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудников управления образования администрации Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

Утром в четверг в Хабаровске сообщения о минировании поступили в 47 детских садов, детей вывели на улицы и разместили в соседних зданиях. Подобные сообщения поступили также в детские сады Комсомольска-на-Амуре и учреждения Еврейской автономной области.

"Поступило сообщение о минировании, эвакуированы более 80 сотрудников управления, они находятся в ближайшем кинотеатре. Также поступило сообщение о минировании еще одного детского сада. Всего эвакуированы свыше 10,9 тыс. детей и 2,1 тыс. сотрудников дошкольных учреждений", - сказал представитель администрации.

Он сообщил, что детей разместили в соседних школах, спортивных залах. 

В администрации Комсомольска-на-Амуре агентству сообщили об эвакуации 24 дошкольных учреждений, эвакуированы более 5 тыс. детей. Ранее сообщалось о девяти учреждениях, куда поступили сообщения об угрозе. Детей размещают в зданиях соседних школ, в дворце творчества, о ситуации оповещают родителей.

9 декабря сообщения об угрозе взрыва поступали в школы в разных городах Дальнего Востока. Были эвакуированы десятки школ в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске, Биробиджане.

Теги
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