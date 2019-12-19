В Биробиджане воспитатель умер после сообщений о минировании детских садов

ТАСС, 19 декабря. Воспитатель одного из детских садов умер после сообщений о минировании учреждений в Еврейской АО. Об этом сообщила пресс-служба администрации Биробиджана.

Сообщения о минировании поступают в четверг в детские сады Хабаровского края, Еврейской АО и Амурской области, эвакуированы десятки учреждений.

"После того, как поступила информация о минировании детских садов №5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников. Воспитателю детсада №24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось", - говорится в распространенном релизе.

Специалисты выясняют причину смерти работника детсада. На место происшествия выехали врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов.

Как сообщило управление по внутренней политике правительства области, врио губернатора региона окажет помощь в организации похорон семье воспитательницы.

"Ростислав Гольдштейн уже встретился с родственниками погибшей женщины и заверил, что будет оказана помощь в организации похорон", - говорится в распространенном управлением релизе.

В администрации Биробиджана агентству сообщили, что погибшей было 73 года. По уточненной информации сообщения о минировании в городе получили 12 детских садов.

В новость внесены изменения (06:33 мск) - добавлены подробности.