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Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области

По информации главы Тулунского района Михаила Гильдебранта, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу для обгона

ТАСС, 19 декабря. Один человек погиб и 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Иркутской области, сообщили ТАСС в Тулунской городской больнице. Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. 

"В [Тулунскую городскую] больницу доставлены 10 человек, "тяжелых" нет, у пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства, не уточнив число госпитализированных.

В региональном ГУ МВД сообщили, что столкновение внедорожника Isuzu и маршрутного микроавтобуса Ford, следовавшего по маршруту Тулун - Шерагул, произошло в 09:40 (04:40 по мск) в двух километрах от села Шерагул. По предварительным данным, один человек погиб.

В связи с ДТП следственными органами МВД проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины столкновения, траектория следования машин, погодные условия и другие детали.

Мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант рассказал ТАСС, что автомобиль, с которым столкнулся маршрутный микроавтобус, выехал на встречную полосу для обгона. Это и стало причиной аварии.

Минздрав региона сообщил о госпитализации шести человек после ДТП. Там также уточнилили, что еще три человека могли отказаться от госпитализации после осмотра медиками.

Информацию о шести госпитализированных сообщили ТАСС и в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района, отметив, что пострадавшие получили "переломы и ушибы".

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, всего во внедорожнике находились четыре человека, в маршрутке - 16 человек. Дорогу из-за ДТП в районе не перекрывали. Для ликвидации последствий аварии задействованы 19 человек и 6 единиц техники.

В новость внесены изменения (07:44 мск) - добавлены подробности.

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РоссияИркутская область
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