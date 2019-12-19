Сообщения об угрозе взрыва в детских садах на Дальнем Востоке не подтверждаются

ТАСС, 19 декабря. Поступившие утром в четверг сообщения о взрывных устройствах, заложенных в детских садах четырех дальневосточных регионов, не подтверждаются проверками правоохранителей. Об этом ТАСС сообщили в муниципалитетах.

Утром в четверг в Хабаровске сообщения об угрозе взрыва поступили в 48 детских садов, более 10,9 тыс. детей вывели на улицы и разместили в соседних зданиях. Подобные сообщения поступили также в детские сады Владивостока, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре и в учреждения Еврейской автономной области и Амурской области.

"По состоянию на 11:56 (05:56 мск) кинологи обследовали все объекты в Благовещенске, по которым поступили сигналы о минировании. Все сообщения ложные, всем службам дали отбой. По уточненным данным, сообщения о минировании поступили в 10 детских садов и одну школу города Благовещенска, всего было обследовано 16 корпусов этих учреждений", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что всего было эвакуировано около 3300 детей, но теперь все учреждения работают в штатном режиме. Также проверка трех из восьми детских садов Владивостока показала отсутствие угрозы взрыва. В остальных пяти проверка продолжается. Не нашли специалисты и опасных предметов в детских садах Уссурийска, где "заминированными" оказались 10 учреждений.

Как сообщили ТАСС в УМВД России по Хабаровскому краю, в регионе проверено более половины из 48 учреждений, никаких опасных предметов не обнаружено. При этом сообщения об угрозе взрыва продолжают поступать. Ранее сообщалось, что также проверены 10 из 25 детских садов Комсомольска-на-Амуре.