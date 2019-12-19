Экс-мэра Петропавловска-Камчатского Иваненко поместили под домашний арест по делу о взятке

ТАСС, 19 декабря. Петропавловск-Камчатский городской суд отправил под домашний арест бывшего мэра города Виталия Иваненко, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном следственном управлении СК РФ.

"Петропавловск-Камчатский городской суд принял решение назначить Иваненко меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц - до 19 января", - сообщили в следственном управлении.

Против Иваненко возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ ). По версии следствия, он получил частями от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего брата взятку в размере 700 тыс. рублей. Еще одну взятку в 200 тыс. рублей он также через брата получил от частного предпринимателя. Иваненко дал признательные показания.

19 ноября он подал в отставку с поста мэра по состоянию здоровья и в связи с семейными обстоятельствами. Это произошло сразу после возбуждения уголовного дела в отношении его брата. По версии следствия, именно он от имени и по поручению мэра получал взятки от третьих лиц.