В Ростовской области школьный автобус попал в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись в четверг утром в Ростовской области. По предварительным данным, погиб водитель легкового автомобиля, среди детей погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня утром в Усть-Донецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-2110 и школьного автобуса, в котором находились дети (количество сейчас устанавливается)", - рассказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.