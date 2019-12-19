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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии

Информации о пострадавших не поступало

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг под океанским дном у побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю. Как сообщило национальное метеорологическое управление, выполняющее функции сейсмической службы, угрозы цунами нет.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. После землетрясения был немедленно остановлен завод по переработке радиоактивных отходов в поселке Роккасё в префектуре Аомори. По данным телеканала NHK, каких-либо проблем там не выявлено.

Две АЭС, расположенные в зоне, где ощущалось землетрясение, тоже не пострадали. Как отметил телеканал, радиационный фон в норме.

Возобновлено движение по железнодорожным трассам, которое было временно остановлено после подземного толчка.

Очаг стихии залегал на глубине 50 км под дном Тихого океана.

Власти предупреждают, что в этом районе в течение дня могут произойти новые подземные толчки.

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Япония
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