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Посольство Израиля сообщило, что все задержанные в Домодедово израильтяне въехали в РФ

Причины задержания пока не сообщаются

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Все граждане Израиля, прибывшие вчера из Тель-Авива в аэропорт Домодедово, смогли въехать на территорию России. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Израиля в Москве.

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"Всех уже отпустили прошлой ночью", - отметили в посольстве.

В диппредставительстве также указали, что причины произошедшего пока неизвестны.

В среду вечером в посольстве Израиля сообщили ТАСС, что большинство израильтян, задержанных в аэропорту Домодедово, пустили на территорию РФ. Однако один человек еще оставался в аэропорту для проверки.

По данным посольства России в Тель-Авиве на 1 декабря 2019 года, 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российских граждан не были допущены в Израиль, в ноябре - 569. Речь идет и о тех, кто прибывает в страну с туристическими целями, они имеют на руках оплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле.

Между Израилем и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок. По данным Министерства туризма Израиля, страну в 2018 году посетили 316 тыс. туристов из РФ. По этому показателю Россия занимает третье место после США (897 тыс.) и Франции (346 тыс.).

Теги
РоссияИзраиль
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