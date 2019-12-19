В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Самолет Ил-76, у которого при полете отказал один из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Жуковский в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Борт принадлежит научному летно-исследовательскому институту, у него отказал один из четырех двигателей. "После выработки топлива Ил-76 совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. Помощь оперативных служб не понадобилась", - сказал собеседник агентства.

Всего на борту находились 13 человек. Самолет был заправлен 50 тоннами топлива.