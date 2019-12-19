Экс-главу Удмуртии Соловьева, обвиняемого во взяточничестве, госпитализировали

ИЖЕВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого во взяточничестве, госпитализировали. Решение о приостановлении судебного процесса не принято, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь управления судебного департамента в Удмуртской Республике Маргарита Малкова.

"18 декабря ночью Александра Соловьева госпитализировали, но сегодняшнее судебное заседание состоялось без его присутствия, но с присутствием адвоката", - сообщила собеседница агентства.

На заседании было принято решение о продлении домашнего ареста Соловьеву до 20 марта 2020 года. Малкова также пояснила, что решение о приостановлении судебного процесса на данный момент не принято. "Когда состоится следующее судебное заседание, пока неизвестно", - сказала она.

Бывшего главу Удмуртии обвиняют в двух эпизодах взяточничества. По версии следствия, в период с 2014 года по 2016 год он получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй в Удмуртии, взятки на общую сумму более 140 млн рублей. За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.

Соловьева арестовали 4 апреля 2017 года, в этот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона в связи с утратой доверия. Сейчас бывший руководитель республики находится под домашним арестом на территории Удмуртии. Рассмотрение дела по существу в суде началось в январе текущего года.