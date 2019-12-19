Более 45 тыс. человек остались без света из-за непогоды в СЗФО и ЦФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Сильный порывистый ветер оставил без электроснабжения дома более 45 тыс. жителей Новгородской, Псковской, Ленинградской и Тверской областей. Об этом в четверг сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"В ночь с 18 на 19 декабря 2019 года в связи с прохождением атмосферного фронта (сильный порывистый ветер) зафиксированы массовые нарушения электроснабжения в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, без электроснабжения в Псковской области остались дома около 6,2 тыс. человек, в Новгородской - около 8,4 тыс. человек, Ленинградской области - около 13,9 тыс. человек, Тверской - 17,1 тыс. человек.

По данным Минэнерго РФ, скорость ветра в пострадавших регионах достигала до 28 м/с.

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).