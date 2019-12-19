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Ребенок в Волгограде месяц не ходил в школу и не получал еду

Мальчика изъяли из семьи и госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Полиция начала доследственную проверку по факту избиения шестилетнего мальчика в Волгограде, который месяц не ходил в школу и голодал. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области.

Установлено, что шестилетний мальчик с конца ноября не ходит в школу. У ребенка выявили множественные телесные повреждения. В ходе опроса он рассказал, что травмы ему нанесли его мать и отчим. По словам несовершеннолетнего, взрослые ограничивали его в еде, систематически избивали и причиняли боль.

"По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято законное решение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время ребенка изъяли из семьи, он госпитализирован.

Теги
РоссияВолгоградская область
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