Глава ОСК опроверг данные, что ремонт "Кузнецова" после пожара обойдется в 95 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Названная стоимость ремонта тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирала Кузнецова" после пожара в 95 млрд рублей не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в четверг.

"Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на ТАВКР "Адмирал Кузнецов" якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности", - отметил Рахманов.

Он добавил, что пожар "не окажет существенного влияния на бюджет и сроки ремонта крейсера". По словам президента ОСК, критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование, которое находится в отсеке, где произошло возгорание, в ходе проводимого капитального ремонта было уже демонтировано. В будущем оно будет заменено на новое, которое сейчас поступило на завод.

В среду источник "Коммерсанта" в штабе Северного флота заявил, что ущерб, причиненный пожаром авианосцу "Адмирал Кузнецов", может достигать 95 млрд руб. По данным собеседника газеты, речь идет о повреждении конструкций корабля, ремонтного оборудования и пострадавших военных и гражданских специалистов.

Пожар на "Адмирале Кузнецове", находящемся на ремонте в Мурманске, начался 12 декабря утром и был полностью потушен около 08:00 мск 13 декабря. По данным экстренных служб, он мог произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ, площадь возгорания составила 500 кв. м. В результате пожара погибли два человека, 14 пострадали.

12 декабря Рахманов заявил, что пожар не должен повлиять на сроки ремонта, который планировалось завершить в 2022 году. Для установления причин происшествия сформирована межведомственная комиссия, ОСК также проводит внутреннее расследование. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

В новость были внесены изменения (13:05 мск) — обновлена информация по тексту.