СК требует заочно арестовать банкира Германа Горбунцова

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет просит Басманный суд Москвы заочно арестовать российского банкира Германа Горбунцова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Горбунцов объявлен в международный розыск.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Горбунцова, объявленного в международный розыск", - сказала представитель суда.

По ее словам, Горбунцову предъявлено заочно обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Детали уголовного дела в отношении банкира в суде не уточнили.