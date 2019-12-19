{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК требует заочно арестовать банкира Германа Горбунцова

Сам Горбунцов ранее был объявлен в международный розыск
Герман Горбунцов EPA/STR
Описание
Герман Горбунцов
© EPA/STR

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет просит Басманный суд Москвы заочно арестовать российского банкира Германа Горбунцова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Горбунцов объявлен в международный розыск.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Горбунцова, объявленного в международный розыск", - сказала представитель суда.

По ее словам, Горбунцову предъявлено заочно обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Детали уголовного дела в отношении банкира в суде не уточнили.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В результате пожара недалеко от собора Саграда Фамилия пострадали 26 человек
Причины возгорания пока не называются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС