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МВД опровергло информацию об обысках у главы одного из департаментов ведомства

Речь идет о начальнике департамента материально-технического обеспечения Виталии Сидоренко
Здание МВД РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание МВД РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. МВД РФ опровергает информацию о следственных действиях в отношении начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению министерства Виталия Сидоренко. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Распространенные в СМИ и социальных сетях сведения о проведении следственных действий в отношении начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России генерал-майора внутренней службы Виталия Сидоренко не соответствуют действительности", - сказала она.

Вместе с тем, по словам Волк, МВД проводит проверку в связи с нарушением госконтракта по страхованию жизни полицейских.

"По поручению ГСУ СК России по Москве в рамках расследования возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 УК РФ ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации"), сотрудниками ГУСБ МВД России проводятся следственные действия. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные подразделениями собственной безопасности МВД России, о выявленных нарушениях при исполнении государственного контракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел", - сказала она.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что следователи СК проводят обыски у главы департамента материально-технического обеспечения МВД России Виталия Сидоренко.

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Россия
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