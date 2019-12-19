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В Тобольске два человека погибли в результате стрельбы в многоквартирном доме

По данным источника в правоохранительных органах, в результате инцидента также госпитализирована женщина в тяжелом состоянии

ТЮМЕНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Неизвестный устроил стрельбу в многоквартирном доме в Тобольске (Тюменская область). Двое мужчин погибли, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером в одном из многоквартирных домов Тобольска неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия. Двое мужчин погибли, женщина доставлена в больницу", - сказал источник.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения уточнили, что вызов в скорую помощь областной больницы № 3 Тобольска поступил в 21:30 (19:30 мск), прибытие бригады - в 21:43 (19:43 мск).

"Состояние одной пострадавшей крайне тяжелое, она госпитализирована в реанимацию с ранением головы. Врачи делают все возможное", - сказала представитель областного департамента здравоохранения.

Оперативный комментарий в следственном управлении СК РФ по Тюменской области получить ТАСС пока не удалось.

Теги
РоссияТюменская область
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