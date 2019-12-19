Защита выступила против проведения очередной экспертизы по делу Серебренникова

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Защита в четверг попросила суд не назначать третью комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Ходатайство государственного обвинения о признании недопустимым доказательством выводов второй комплексной экспертизы и назначении новой, третьей по счету, экспертизы считаем необоснованным", - сказал адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

Первую экспертизу проведели на стадии следствия, и она подтвердила факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа". Вторая экспертиза была назначена на стадии рассмотрения дела по существу. Согласно ее выводам, факт хищений не подтверждается. Гособвинение посчитало экспертов, проводивших вторую экспертизу, ангажированными и попросило признать их выводы недопустимым доказательством и провести третью экспертизу.