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В Тульской области двое несовершеннолетних похитили человека

Семнадцатилетних подростков задержали, возбуждено уголовное дело

ТУЛА, 19 декабря. Двоих несовершеннолетних жителей Узловского района Тульской области задержали по подозрению в похищении своего знакомого. Они пытались увезти его в багажнике своей машины. Подростков задержали, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 УК РФ). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подозреваемые в совершении преступления задержаны", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, между двумя 17-летними подростками и их знакомым жителем Узловского района произошел конфликт и драка, затем они поместили его в багажник своего автомобиля и поехали в сторону районного центра. У мужчины был с собой мобильный телефон, по которому он смог сообщить родственникам о случившемся. "Родственники остановили автомобиль с похищенным и освободили его. Мотив похищения устанавливается", - отметили в пресс-службе.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

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РоссияТульская область
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