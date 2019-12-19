Прокурор поддержал в полном объеме обвинение против израильтянки Иссахар

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Гособвинитель в ходе рассмотрения апелляции в Мособлсуде на приговор гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, осужденной в РФ контрабанду наркотиков, поддержал обвинение против нее в полном объеме, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Считаю осужденную виновной по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств"). Считаем приговор законным обоснованным, а жалобу - не подлежащей удовлетворению", - сказал гособвинитель.

Защита израильтянки настаивает на том, что суд не учел некоторые данные о личности подсудимой.

"По мнению защиты, суд первой инстанции не учел также ряд данных о личности подсудимой, в том числе ее участие в боевых действиях в составе Армии обороны Израиля", - зачитала судья текст жалобы адвокатов Иссахар. Подробности участия осужденной в боевых действиях не уточнялись.

11 ноября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ. Ей назначено наказание в виде 7,5 года в колонии общего режима.

25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша. Подозреваемая была задержана и арестована. Она признала вину в хранении наркотика, но отрицает свою причастность к контрабанде.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху затронул тему задержанной в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево израильтянки Наамы Иссахар. В свою очередь министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщал, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.