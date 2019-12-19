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Суд в Москве заочно арестовал банкира Горбунцова

Сам банкир находится в международном розыске

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы избрал заочный арест в отношении российского банкира Германа Горбунцова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и находящегося в международном розыске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманным районным судом удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Горбунцова Г. В., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. В связи с объявлением обвиняемого в международный розыск мера пресечения в виде заключения под стражу избрана заочно на срок 2 месяца с момента экстрадиции Горбунцова на территорию Российской Федерации или с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказала представитель суда.

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