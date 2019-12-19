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В Калининграде водитель автобуса вытолкнул из салона пассажира-инвалида, начата проверка

СК проводит проверку

КАЛИНИНГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Следственными органами в Калининграде начата проверка по факту противоправных действий водителя автобуса, высадившего из салона пассажира-инвалида, который не смог оплатить проезд из-за сломанного в транспортном средстве терминала для безналичной оплаты. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

По сообщениям СМИ, 42-летнего калининградца, лишенного ноги, водитель рейсового автобуса грубо вытолкнул из салона, в результате чего мужчина был вынужден пешком идти до своего дома более трех километров в темное время суток. У мужчины не имелось наличных денежных средств для оплаты проезда, а терминал (валидатор) для безналичной оплаты в автобусе не работал.

"Следственными органами регионального управления СК РФ организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам случившегося", - сказала Гацко. Она уточнила ТАСС, что следователи "связались с мужчиной-инвалидом, также устанавливается транспортная компания-перевозчик, водитель автобуса, очевидцы инцидента". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в центральном аппарате СК РФ. По информации официального представителя ведомства Светланы Петренко, "председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного управления принять исчерпывающие меры по защите прав пострадавшего мужчины и тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего".

Теги
РоссияКалининградская область
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