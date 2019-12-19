В Крыму водитель сбил насмерть 11-летнюю девочку

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Крыму задержали водителя, подозреваемого в том, что он сбил насмерть 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Джанкое, сообщается в четверг на сайте МВД по региону.

"Сотрудниками МВД по Республике Крым задержан предполагаемый водитель автомобиля ВАЗ, который совершил наезд на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнюю девочку", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в среду вечером. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции и уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его в одном из частных домов. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.