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В Крыму водитель сбил насмерть 11-летнюю девочку

Подозреваемого задержали

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Крыму задержали водителя, подозреваемого в том, что он сбил насмерть 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Джанкое, сообщается в четверг на сайте МВД по региону.

"Сотрудниками МВД по Республике Крым задержан предполагаемый водитель автомобиля ВАЗ, который совершил наезд на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнюю девочку", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в среду вечером. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции и уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его в одном из частных домов. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.

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РоссияКрым
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