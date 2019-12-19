В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве ювелира, тело которого нашли обезглавленным в Рузе. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.

Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения. По данным следствия, потерпевшим оказался 53-летний частный ювелир, пропавший 24 ноября. В тот день он пришел в столичный торговый центр к своим знакомым. Возник конфликт, и один из мужчин зарезал ювелира. После этого, как считает следствие, задержанные отрезали ему кисти рук и голову, вынесли их в сумках из торгового центра и отвезли тело на берег реки в Рузе.

Проводятся генетическая, трасологическая, одорологическая, дактилоскопическая и судебно-медицинская экспертизы.