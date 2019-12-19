МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Baring Vostok подтвердил задержание экс-директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова по делу о хищении у банка 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда Baring Vostok.

При этом в Baring Vostok назвали необоснованным это задержание. "Александр Цакунов - профессионал с безупречной репутацией, который долгое время работал в "Восточном" и сыграл большую роль в укреплении банка. Мы не сомневаемся в его невиновности и исключительной порядочности. Его задержание ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время Цакунов занимает должность директора центра стратегического управления портфелем бизнес-активов группы банка "Открытие".

"Да, мы знаем о ситуации с нашим сотрудником Александром Цакуновым. Со своей стороны считаем необходимым подчеркнуть: к его работе в банке "Открытие" предмет расследования не имеет никакого отношения", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Ранее источники ТАСС сообщали, что следователи задержали Цакунова, у него прошли обыски. Цакунов стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом дела является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Помимо Калви, по делу проходят партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

Дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви, введя в заблуждение совет директоров банка, организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от "Восточного", был зачтен уступкой акций, реальная стоимость которых составляла 600 тыс. рублей. При этом финансовая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляла 3,8 млрд рублей.

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