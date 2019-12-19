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Ситуация вокруг "Седьмой студии"
Обновлено 

Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу

При этом из материалов дела не исключили две предыдущие экспертизы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.

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"Удовлетворить ходатайство о назначении повторной комплексной экспертизы. В исключении из материалов дела выводов предшествующей экспертизы отказать", - огласила решение судья.

Защита возражала против назначения третьей экспертизы, считая, что суд может основываться на выводах второй.

Теги
РоссияСитуация вокруг "Седьмой студии"
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